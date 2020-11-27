За словами Юлії Ковалів, це буде вже третій пакет підтримки бізнесу з початку карантину в країні.

Новий пакет допомоги вітчизняному бізнесу на випадок повторного введення в Україні жорсткого карантину передбачає виділення 12-15 млрд грн до кінця року.

Про це заявила заступник голови Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі передачі "Право на владу" на телеканалі "1+1" 26 листопада.

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"Сьогодні президент вніс до парламенту пакет законопроектів, який стосується підтримки бізнесу на випадок, якщо буде впроваджений локдаун. Обсяг цієї підтримки до кінця року, який планується надати ФОПам і працівникам ФОПів, і безпосередньо самим підприємствам – від 12 до 15 млрд грн", - сказала вона.

За словами Ковалів, це буде вже третій пакет підтримки бізнесу з початку карантину в Україні.

Хронологія подій

1 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Того ж дня, 11 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".

16 листопада Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів зосереджений на комунікації з галузями, щоб виробити механізми компенсації втрат від введення в Україні "карантину вихідного дня".

23 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що план з коронавірусної підтримки бізнесу майже готовий.

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Автор: Дмитро Шварц