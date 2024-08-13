НБУ планує фіналізувати остаточне рішення щодо обмеження переказів з картки на карту.

Національний банк планує фіналізувати остаточне рішення щодо обмеження переказів з картки на карту. А з 12 по 18 серпня буде розглядати його на правлінні. Про це в інтерв’ю ЕП повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Я думаю, що зараз ми фіналізуємо остаточне рішення, а наступний тиждень (йдеться про тиждень з 12 по 18 серпня, – ред.) будемо розглядати його на правлінні", – заявив голова Нацбанку.

Він додав, що анонсовані зміни викликали шквал критики і нерозуміння. Однак НБУ пояснює проблематику "дропів" не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, рахунок комусь на стороні, особа несе відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили.

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Крім податкових зобов'язань, такі громадяни стають співучасниками злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, зокрема щодо легалізації коштів, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків та руйнують свою транзакційну історію на довгі роки.

"Це і є та реальна небезпека, у яку потрапляють громадяни, які свідомо передають свої персональні дані та рахунки для використання у нелегальних операціях… Частину часу ми присвятили комунікації з волонтерським середовищем… Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував", – йдеться в заяві Пишного.

За його словами, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства. Отже, потрібно йти у парламент, де потрібно бути готовими до відповідного рішення та дискусії.

"Те, що "дропи" є бідою для державного бюджету – це факт. Думаю, що це дуже матеріальні суми, які можна спрямувати до бюджету, якщо будемо наполегливими та успішними у цьому питанні", – підсумував Пишний.

Обмеження на карткові обмеження

Ще на початку 2024 року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть запровадити обмеження на банківські перекази на період воєнного стану для боротьби з "міскодингом".

Планується, що ліміти на вихідні р2р-перекази можуть скласти 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Обмеження, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.

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