Кожен клієнт зможе провести такий обмін лише один раз після подання до банку відповідної заяви.

Українські банки отримають можливість до 31 грудня 2024 року провести для своїх клієнтів продаж/обмін наявних у них білоруських та російських рублів у безготівковій формі. Такий виняток передбачений законопроектом № 9422, який вже затвердив парламент і він знаходиться на підписі у президента.

Обміняти кошти зможуть компанії та фізособи і тільки через ті банки РФ та Білорусі, які не включені до санкційних списків. Кожен клієнт зможе провести такий обмін лише один раз після подання до банку відповідної заяви, пише "Мінфін" з посилання на роз’яснення від Нацбанку.

За даними НБУ, на 22 листопада 2023 року в перерахунку на гривню безготівкові залишки рублів на рахунках українських банків становили:

Відео дня

російські рублі: юрособи – еквівалент 1,742 млрд грн, фізособи – 141 млн грн;

білоруські рублі: юрособи – еквівалент 2 млн грн, фізособи – 55 млн грн.

Водночас відсутня точна інформація про обсяги готівкового рубля на руках у громадян України. Однак ані люди, ані бізнес не зможуть внести цю готівку на рахунок для подальшого безготівкового обміну.

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький пояснив, що постанова НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем. А внесення на рахунок – це операція. Вказаний законопроект робить один виняток – щодо безготівкового валютообміну для цих двох валют. Отже, дозволяється лише безготівковий валютообмін коштів, які вже є на рахунках.

Тож на практиці обміну підлягатиме рублевий еквівалент 1,9 млрд грн.

Намагання РФ стабілізувати рубль

Раніше УНІАН писав, російська влада продовжує посилювати контроль за валютними операціями великих компаній, щоб стабілізувати рубль до президентських виборів і взяти під контроль стрімке зростання інфляції.

Уряд РФ вніс до держдуми законопроект, який зобов'яже російських топ-експортерів звітувати перед Центробанком РФ про валютні активи за кордоном. Таким чином планується збільшити фінансовий контроль і зменшити дефіцит іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: