Президент зауважив, що значною мірою на бачення американського лідера вплинув аспект віри в Україну.

На бачення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вплинула, зокрема "неповага росіян".

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на прес-конференції.

Говорячи про те, що він проводить зустрічі зі світовими лідерами, зокрема і з Трампом, він зауважив: "Я певен, що це одна з причин зміни риторики: недовіра Путіну, більш глибоке розуміння деталей на полі бою, віра в Україну і неповага росіян до всіх, включно з президентом Сполучених Штатів Америки".

Трамп змінив риторику щодо України та РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах первинних кордонів.

Він зауважив, що Росія веде війну проти України вже три з половиною роки. За словами Трампа, "реальна військова держава" могла б виграти її менш ніж за тиждень.

Крім того, президента США сказав, що у президента Росії Володимира Путіна є величезні економічні труднощі. Він вважає, що зараз час для того, аби Україна діяла.

За даними The Telegraph, король Великої Британії Чарльз III зіграв вирішальну роль у тому, щоб переконати Трампа, що Україна може виграти війну проти Росії.

