Озброєння для нової бригади вже розмістили в Лапландії.

Швеція та Фінляндія створили нову ударну бригаду, до якої увійшли близько 4-5 тисяч військовослужбовців. Вона буде розміщена у фінській Лапландії. Про це повідомляє Iltalehti з посиланням на джерела.

Зазначається, що ядром нового підрозділу стане механізована бригада "Норрботтен" зі Швеції, яка спеціалізується на веденні бойових дій у зимових умовах. Вона складається з п'яти батальйонів і підрозділів забезпечення.

За словами джерел, крім шведів, до складу бригади увійдуть військовослужбовці з Норвегії та Данії, що зробить її переважно скандинавською. Штаби бригади розмістять у фінських містах Рованіємі та Соданкюля.

Відео дня

Джерела розповіли журналістам, що озброєння для нової бригади вже розмістили в Лапландії. Зокрема, туди доставили шведські самохідні гаубиці Archer, що дасть змогу прискорити введення бійців у бойову готовність.

У виданні додали, що в разі збройного конфлікту ударну бригаду прикриватимуть із повітря британські винищувачі Eurofighter і F-35, а також вертольоти Apache.

За даними джерел, відповідний оперативний план схвалив командувач європейськими військами НАТО генерал Алексєй Грінкевич. Навчання бригади мають розпочатися найближчим часом на полігоні Роваярві.

Рютте назвав головну проблему НАТО з російськими дронами

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу більше не можуть продовжувати збивати ворожі дрони за допомогою дорогих ракет. За його словами, у НАТО зараз не вистачає необхідного обладнання.

Рютте зазначив, що Альянс вчиться в українців і швидко розробляє технології для збиття дронів, які буде впроваджено найближчими тижнями. Він підкреслив, що ці зусилля спрямовані на те, щоб на додаток до більш традиційних способів боротьби в розпорядженні НАТО була технологія перехоплення.

Вас також можуть зацікавити новини: