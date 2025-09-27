Міністр внутрішніх справ Німеччини пояснив, що загроза залишається абстрактною, але потрібно бути готовим до певних ситуацій.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що загроза з боку якихось дронів "висока" і країна вживе заходів для власного захисту. Останніми днями в Європі посилилися заходи безпеки після того, як у Данії через вторгнення БПЛА кілька разів зупинялося авіасполучення в різних регіонах країни.

У Німеччині також розслідують подібні випадки. "Існуюча загроза з боку дронів може бути кваліфікована як висока. Це абстрактна загроза, але в окремих випадках дуже конкретна", - сказав Добріндт журналістам у Берліні, передає Reuters.

Серед пропонованих заходів Німеччина планує переглянути закон про безпеку авіації, щоб дозволити збройним силам країни брати участь в операціях із можливого перехоплення або знищення дронів.

"Йдеться про готовність забезпечити захист критичної інфраструктури або масових скупчень людей, наприклад", - зазначив міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що до цього на півночі Німеччини помітили невідомі дрони. Правоохоронці аналізують ці події, а поліція землі Шлезвіс-Гольштейн посилює захист від дронів. При тому, що походження дронів і мета їхніх польотів досі залишається невідомою.

Крім того, ми також розповідали, що невідомі БПЛА були помічені і над Швецією. Їх помітили в районі, де розташована головна база Військово-Морських сил країни.

