Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,75 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні знизився на 5 копійок – до 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн/дол., євро - 39,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,32 грн.

Курс під час війни

Через майже два місяці після початку російського втрженія в Україну, НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, хоча до війни курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

У червні регулятор знизив офіційний курс гривні на 25%. На той момент це було 36,57 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що готівковий євро в банках до 5 квітня буде перебувати в коридорі від 39,65 до 41,60 грн/євро, а в обмінниках - від 39,80 до 41,50 грн/євро. Згідно з прогнозами, курс долара в Україні до 5 квітня в більшості кас банків перебуватиме в коридорі - від 37,25 до 38,70 грн/дол. Безготівковий долар в цей період буде коливатися від 36,56 до 36,93 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що в період з 3 по 9 квітня на валютному ринку не відбудеться глобальних пертурбацій: при незначних поточних коливаннях в межах 0,3-0,5 грн курсовий коридор не зазнає суттєвих змін. За словами експерта, курс долара буде знаходитися в діапазоні 37,30-38,30 грн, а євро - 40-41 грн.

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