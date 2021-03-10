Близько 40% одержувачів субсидій мають дохід менше прожиткового мінімуму.

Одержувачі субсидій, яких в Україні налічується близько 3 мільйонів чоловік, витрачають на оплату житлово-комунальних послуг в середньому десяту частину своїх доходів.

Про це йдеться в прес-релізі Міністерства соціальної політики.

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"Серед усіх одержувачів житлової субсидії близько 40% становлять домогосподарства з середньомісячним доходом на одну особу, який не перевищує розміру прожиткового мінімуму, ще майже 40% – домогосподарства з доходом на одну особу від одного до півтора прожиткових мінімумів, 17% – з доходом від півтора до двох прожиткових мінімумів. При цьому середній відсоток обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги по Україні становить трохи менше ніж 10% сукупного доходу сім'ї, яка отримує субсидію", - наводяться в повідомленні слова міністра Марини Лазебної.

Вона зазначила, що при зростанні цін і тарифів на послуги розмір обов'язкового платежу не змінюється, оскільки він залежить від доходу, а розмір субсидії збільшується.

Згідно з повідомленням, середній розмір субсидії в лютому 2021 року склав 1483 гривні.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в січні 2021 року загальні виплати по субсидіях збільшилися на 1 млрд грн - до 7,5 млрд грн.

За даними Мінсоцполітики, в грудні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали 3,047 млн громадян, а її середній розмір у порівнянні з листопадом збільшився менш ніж на 1% і склав 1615,39 грн.

9 березня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола одержувачів субсидій, в тому числі провести відповідну роботу з інформування населення про можливість отримання такої допомоги, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

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Автор: Ганна Нагорна