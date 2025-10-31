'ПриватБанк' в останній день жовтня змінив ціну долара та євро: скільки коштує валюта

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в п’ятницю, 31 жовтня, знизився на 2 копійки і складає 42,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні впав одразу на 15 копійок і складає 49,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,55 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" п'ятницю залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою в останній день жовтня різко знизився на 24 копійки і знаходиться на рівні 49,02 гривні.

Відео дня

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 31 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,97 гривні за долар. На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також посилилася. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,51 гривні за один євро.

При цьому курс долара до гривні в банках України в останній день жовтня знизився на 3 копійки і складає 42,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні впав одразу на 26 копійок і складає 49,03 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,35 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: