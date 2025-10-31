Єрмак наголосив, що ніяких альтернативних мирних планів немає.

Україна спільно із союзниками розробляє мирний план, який враховуватиме українські інтереси. Про це сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, наголосивши, що це єдиний варіант, альтернативних "планів" від окремих країн не існує.

"В медіа зараз багато повідомлень щодо альтернативних "планів", мовляв, у США - один, в ЄС - інший, в окремих країн - ще якісь. Хочу чітко заявити, що це не так. Немає різних планів, з яких ми вибираємо. Тим більше немає планів, з яких обирає хтось інший. Є робочі дискусії щодо формулювань, але всі партнери знаходяться в безперервній комунікації", - цитує Єрмака РБК-Україна.

Він зазначив, що на виході буде єдиний документ, розроблений Україною та її партнерами, де будуть враховуватися українські інтереси.

"Йдеться не про конкуренцію ініціатив. Ідеться про пошук синергії - України, ЄС, США, інших партнерів. Звісно, участь США є принциповою", - сказав Єрмак.

При цьому він підкреслив, що президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп, а також європейські лідери однаково вважають, що будь-які переговори мають починатися з припинення вогню і по поточній лінії зіткнення.

"Всі партнери вважають, що для успішної роботи дипломатів вогонь має бути зупинений. Ми високо цінуємо лідерство президента Трампа як миротворця і вважаємо, що саме він може допомагати Україні досягти справедливого, сталого та забезпеченого надійним гарантіями безпеки миру", - сказав голова ОП.

Єрмак повідомив, що 3 листопада відбудеться засідання коаліції охочих в режимі онлайн на рівні радників з національної безпеки. За його словами, там обговорюватимуться всі ідеї, аби "синхронізувати позиції та напрацювати подальші кроки":

"Війна триває тут, агресії піддалася Україна - тож кінцева конфігурація плану про параметри мирної угоди буде за нами. Це питання справедливості та здорового глузду".

Мирний план для України

ЗМІ повідомляли, що європейські держави спільно з Україною розробляють 12-пунктовий план завершення повномасштабної війни по поточній лінії фронту.

Після того як Росія слідом за Україною погодиться на припинення вогню й обидві сторони зафіксують відмову від територіальних наступів, план передбачає повернення всіх депортованих українських дітей, обмін військовополоненими, надання Україні гарантій безпеки, фінансування відновлення країни та прискорений шлях до вступу в Європейський Союз

У вересні президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи готовий він віддати РФ якусь територію заради встановлення миру, заявив, що Україна не буде йти на територіальні поступки Росії чи обмін територіями.

