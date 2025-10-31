Раніше електромобіль Tesla Model Y зіткнувся з падінням продажів.

У вересні вперше в 2025 році на європейському ринку нових машин (ЄС, Великобританія та Європейська асоціація вільної торгівлі) лідером став електрокросовер Tesla Model Y. Про це повідомляє Carscoops.

Примітно, що автомобіль здобув лідерство в той момент, коли кілька китайських автовиробників демонструють зростання власних продажів на європейських ринках. Це говорить про сильні позиції Tesla в Європі.

ТОП-10 найпопулярніших моделей у Європі:

Tesla Model Y – 25 938 одиниць;

Renault Clio – 20 146;

Dacia Sandero – 19 200;

Volkswagen T-Roc – 18 652;

Volkswagen Golf – 18 256;

Volkswagen Tiguan – 17 852;

Kia Sportage – 16 989;

Ford Puma – 16 758;

Toyota Yaris Cross – 15 951;

Opel Corsa – 15 545.

Попри зростання продажів Model Y у вересні, загальні показники моделі за рік не настільки вражають.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за період від початку року до серпня найпопулярнішим автомобілем в Європі став Renault Clio, тоді як Model Y взагалі не потрапила до десятки лідерів.

Якщо казати про світові продажі загалом, то тут лідером виявився компактний повнопривідний автомобіль класу SUV Toyota RAV4. На другому місці станом на серпень знаходилася Toyota Corolla, третю позицію займав пікап Ford F-Series.

