Таким чином, компанія Deloitte приєдналася до PwC, EY та KPMG, які раніше ухвалили відповідне рішення.

Міжнародна консалтингова група компаній Deloitte оголосила, що відмовляється від компаній-членів з Росії та Білорусі.

Таким чином, Deloitte стала останньою з аудиторських компаній "великої четвірки", яка оголосила про вихід з Росії після вторгнення Володимира Путіна в Україну, повідомляє Financial News.

"Ми відокремимо нашу практику в Росії та Білорусі від глобальної мережі фірм-членів. Deloitte більше не працюватиме в Росії та Білорусі", – заявив глобальний генеральний директор Deloitte Пуніт Ренджен у заяві від 7 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше про вихід з російського та білоруського ринку оголосили аудиторські компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) та KPMG, що також входять до "великої читвірки".

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