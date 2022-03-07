У Росії та Білорусі в компанії KPMG працюють 4,5 тисячі осіб. У центральному офісі PricewaterhouseCoopers в Росії працюють 3,7 тисячі осіб.

Одразу дві компанії з так званої "Великої четвірки" аудиторів - KPMG і PricewaterhouseCoopers - оголосили про те, що припиняють роботу в Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.

Про це повідомили їх прес-служби.

У Росії та Білорусі в компанії KPMG працюють 4,5 тисячі осіб. KPMG підкреслила, що рішення припинити роботу в цих країнах було "неймовірно складним" і пов'язане виключно з "діями російського уряду".

"Ми вважаємо, що разом з іншими глобальними компаніями ми несемо відповідальність за те, щоб відреагувати на військову агресію російського уряду на Україну. В результаті наші російські та білоруські фірми вийдуть з мережі", - повідомили в KPMG.

У центральному офісі PricewaterhouseCoopers в Росії працюють 3,7 тисячі осіб. Компанія пообіцяла їм "впорядкований вихід" з бізнесу в країні.

У "Велику четвірку" аудиторів входять також Ernst & Young і Deloitte. Ці дві компанії поки не заявляли про припинення роботи у РФ і Білорусі.

Війна проти України: