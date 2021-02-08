Нова монета присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка.

В Україні випустять пам'ятну монету"250 років астрономічної обсерваторії Львівського університету". Вона вводиться в обіг з 10 лютого 2021 року.

Читайте такожБанкнота року: українська купюра потрапила до номінантів міжнародного конкурсуПро це повідомляє прес-служба НБУ.

Монету присвячено науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка, одній з найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснованій у 1771 році, з якою пов'язаний початок розвитку астрономії у Львові.

Монета номіналом 5 гривень буде випущена накладом у 35 тисяч примірників. Діаметр її становить 35,00 мм, вага – 16,54 грама. Виготовлена вона зі сплаву нейзильберу.

На головній стороні монети на тлі зоряного неба розмістилися: малий Державний Герб України, під яким напис "Україна / 2021", в центрі – телескоп обсерваторії Львівського університету; номінал "п'ять гривень" показаний внизу півколом і логотип Банкнотно-монетного двору НБУ зображений у правому куті.

На реверсі (зворотний бік) розміщена композиція, що символізує часи перших документально підтверджених астрономічних спостережень у Львові – на дзеркальному тлі абрису панорами Львова XVIII століття зображено збірний образ тодішнього астронома; внизу міські стіни, на тлі яких напис "250 років" і будівля обсерваторії; вгорі півколом напис: "Астрономічна обсерваторія Львівського університету.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН