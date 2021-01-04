Пам'ятні монети України та сувенірна продукція Банкнотно-монетного двору Нацбанку в інтернет-магазині реалізовуватимуться за роздрібною ціною НБУ.

Національний банк України запустив інтернет-магазин з продажу нумізматичної продукції.

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Зазначається, що з 4 січня 2021 року нумізматичну продукцію Нацбанку можна придбати онлайн цілодобово і без вихідних. Доступні для продажу пам'ятні монети України та сувенірна продукція Банкнотно-монетного двору Нацбанку в інтернет-магазині реалізовуватимуться за роздрібною ціною НБУ.

«Для задоволення потреб всіх охочих на замовлення продукції діятимуть певні ліміти, які залежатимуть від попиту на неї. Для оформлення покупки необхідно зареєструватися, вказавши своє прізвище та ім'я, а також контактну інформацію. Після цього з'явиться можливість оплатити замовлення платіжною карткою будь-якого банку і оформити доставку», - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, оплата продукції можлива виключно в безготівковій формі, а доставку замовлень по всій території України здійснюватимуть "Нова Пошта" та "Укрпошта".

Згідно з повідомленням, також передбачена можливість видачі замовлень у пункті самовивозу в приміщенні Нацбанку за адресою: м Київ, Контрактова площа, 2-А.

«У майбутньому Національний банк планує розширити можливості замовлення в інтернет-магазині для іноземних клієнтів і доставки нумізматичної продукції за кордон», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок і всі банкноти гривні, введені в обіг до 2003 року, перестали бути засобом платежу при здійсненні розрахунків готівкою.

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Автор: Катерина Жирій