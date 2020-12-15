У середньостроковій перспективі, за словами Марченка, планується поступово скорочувати дефіцит бюджету: до 4-4,5% ВВП в 2022 році і до 3-3, 5% ВВП в 2023 році.

Параметри державного бюджету на 2021 рік збігаються з оцінками фахівців Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ході свого виступу в парламенті під час розгляду проекту держбюджету у другому читанні.

Читайте такожРада схвалила зміни до Бюджетного кодексу

«Ми продовжуємо рухатися в рамках співпраці з МВФ. В цілому параметри бюджету - 2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, це свідчить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку», - сказав Марченко.

За його словами, між першим і другим читанням було опрацьовано понад 2 тис. правок депутатів і в цілому було враховано парламентських пропозицій на понад 14 млрд грн.

«Для нас було важливо зберегти визначені президентом і Урядом пріоритети, які були підтримані народними депутатами, і при цьому знизити рівень дефіциту бюджету, дотримуючись принципів збалансованості та реалістичності», - сказав Марченко.

За словами глави Мінфіну, в результаті дефіцит держбюджету зменшився з 6% до 5,5%, склавши 246,6 млрд грн, таким чином, дефіцит бюджету між першим і другим читанням був зменшений на 23,7 млрд грн.

Також Марченко зазначив, що в середньостроковій перспективі планується поступово скорочувати дефіцит бюджету: до 4-4,5% ВВП у 2022 році та до 3-3, 5% у 2023 році.

Держбюджет-2021

Кабмін на своєму засіданні 26 листопада затвердив проект Державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

9 грудня 2020 року голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розглядатиме проект закону про державний бюджет України на 2021 рік 15 грудня.

15 грудня 2020 року Рада схвалила зміни в Бюджетного кодексу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій