Кошти будуть переміщені для зберігання з "Ощадбанку" до Пенсійного фонду.

Пенсії людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у Пенсійному фонді.

Як повідомили у Мінсоцполітики, пенсіонери, що проживають на непідконтрольній державі території, продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді.

"Водночас Пенсійний фонд давно (від одного року до іноді 5-7 років) не може зв'язатися з деякими пенсіонерами. Ці люди також тривалий час (щонайменше рік) не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Через це їхні пенсійні кошти накопичуються в "Ощадбанку", - зазначили у відомстві.

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Повідомляється, що вже станом на 1 жовтня 2023 року в "Ощадбанку" було накопичено понад 10 мільярдів гривень пенсій українських пенсіонерів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (які були окуповані ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році). З цими пенсіонерами не було жодного зв'язку, вони не користувалися своїми рахунками і ніяк не взаємодіяли з українським банком.

Згідно закону про держбюджет на 2025 рік, кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в "Ощадбанку", а безпосередньо в Пенсійному фонді України.

"Отже, якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці (рідні, які мають право успадкувати ці гроші), право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними. Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного "Ощадбанку" вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді України, чекаючи на звернення своїх власників", - наголосили у міністерстві.

При цьому дана норма стосується виключно коштів тих пенсіонерів, які відповідають одночасно всім наступним параметрам:

є ВПО з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей (чи раніше були ВПО з територій Донецької, Луганської областей, окупованих до 24.02.2022 року);

отримували пенсію як ВПО до повномасштабного вторгнення;

не користувались пенсійним рахунком (карткою) понад 1 рік або не проходили фізичну ідентифікацію в "Ощадбанку" протягом 6 місяців з дати, коли це мало бути зроблено.

Пенсії в Україні – останні новини

Кабінет міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування стажу роботи в іншій державі до 1992 року для визначення права на призначення пенсії за віком. Зокрема, передбачається, що якщо особа до 1992 року в певний період часу працювала за межами України в республіках колишнього СРСР, то у заяві про призначення пенсії необхідно зазначити інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах.

Також українці, які працювали в інших державах і у яких відсутній необхідний страховий стаж, мають додавати до заяв про призначення пенсії підтвердні документи щодо наявності такого стажу.

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