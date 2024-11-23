Низка українців має право вийти на пенсію за вислугу років. У Пенсійному Фонді пояснили, які категорії громадян можуть розглядати цю можливість.

Деякі категорії українців мають право у 2025 році вийти на пенсію за вислугу років. Це стосується тих громадян, які працювали на посадах із підвищеними вимогами до професійної працездатності, заявляє Пенсійний фонд України. Однак, як повідомляється, це право доступне лише окремим категоріям фахівців.

Це стосується бортпровідників, працівників метрополітену та залізничного транспорту, спеціалістів, які зайняті в польових геологорозвідувальних роботах, працівників лісозаготівель і лісосплаву, механізаторів (докерів-механізаторів) портів, членів екіпажів морського, річкового та риболовецького флотів і диспетчерів та інженерно-технічного персоналу цивільної авіації, що керують повітряним рухом.

Їм необхідно досягти певного віку - 50-55 років для чоловіків; 45-50 років для жінок.

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Однак ПФУ повідомляє, що є й інші професії, працівники яких можуть вийти на пенсію за вислугою років. Але їм необхідно мати певний стаж. Приміром, артисти повинні мати від 20 до 35 років творчої діяльності. Працівники освіти, соціального захисту та медицини - від 25 років до 26 років і 6 місяців. Спортсмени - щонайменше 25 років стажу, включно з 6 роками у складі збірних команд України.

Також ця ситуація стосується військових, які виходять на пенсію незалежно від віку, за умови наявності щонайменше 25 років служби, та авіаційних працівників і льотно-випробувального складу (від 25 років до 26 років і 6 місяців - для чоловіків; від 20 до 21 року 6 місяців - для жінок).

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Раніше УНІАН повідомляв, чи зростатимуть пенсії у 2025 році. Нардеп пояснив, що ситуація найбільше залежатиме від рівня прожиткового мінімуму, тому що від нього залежить мінімальна пенсія.

Крім того, Зеленський розповів, чи є в держави гроші на зарплати та індексацію пенсій. Він зазначив, що на ситуацію не вплине навіть "політична турбулентність" у світі.

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