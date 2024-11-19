Пенсії будуть проіндексовані у березні 2025 року на розмір інфляції.

У держави є гроші на виплату зарплат і пенсій, а також на проведення індексації пенсій у березні 2025 року. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час презентації Плану стійкості у Верховній Раді.

"Незалежно від політичної турбулентності будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно закону. Ми маємо на це гроші, ми маємо пакет зимової підтримки для людей. В березні 2025 року, як і щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції", - сказав він.

За словами президента, наступного року також передбачено розширення багатьох державних програм підтримки бізнесу та споживачів. Зеленський зазначив, що програма "5-7-9" минулого року стала фактично єдиним джерелом доступних кредитів для бізнесу, і цього року уряд почав переорієнтовувати її на інвестиційні цілі.

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"Понад тисячу українських виробників купили нове обладнання завдяки грантовій програмі підтримки переробної промисловості. Програми "Зроблено в Україні" та "Національний кешбек" підтримують українського виробника та культуру увагу до виробництва саме в Україні. Програма "єОселя" допомагає українцям стати власниками саме свого дому, але і стимулює попит на будівельні матеріали і роботи", - додав Зеленський.

Пенсії в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, пенсії в Україні будуть проіндексовані у березні 2025 року. Такий крок має частково компенсувати зростання споживчих цін. За словами заступника голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка, майже 5 мільйонів пенсіонерів в Україні отримуватимуть лише 2 300 гривень мінімальної пенсії.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко повідомила, що в Україні близько 10 млн пенсіонерів, і хоча середня пенсія в Україні всього близько 5 тис. грн, видатки на пенсію залишаються одними з найбільших серед інших соцвидатків. За її словами, в Україні з наступного року передбачено впровадження пенсійної реформи, яка передбачає як обов’язкову накопичувальну, так і бальну пенсійну системи.

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