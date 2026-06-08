Нова пенсійна реформа: уряд готує масштабні зміни для українців

Розрив між мінімальними і максимальними пенсіями хочуть скоротити.

Майбутня пенсійна реформа запровадить гарантований мінімальний рівень пенсійної виплати та скоротить розрив між мінімальними і максимальними пенсіями. Про це повідомила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Кабмін представив концепт реформи Верховній Раді 8 червня, а внести на розгляд парламенту її планують не пізніше, ніж восени.

"Пенсія складатиметься з базової частини, яку фінансуватиме держава, та страхової частини, що залежатиме від стажу і сплачених внесків. Також уряд пропонує поступово переводити спеціальні пенсії у систему професійних пенсійних програм та розвивати добровільні пенсійні накопичення", – деталізувала Василевська-Смаглюк.

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Ключовим моментом реформи має стати перерозподіл коштів всередині пенсійної системи, що дозволить уникнути швидкого знецінення виплати після виходу на пенсію.

В свою чергу, голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова сформулювала 5 головних питань, які мають бути вирішені за допомогою реформи:

коефіцієнт заміщення - вихід на 40-60% заміщення зарплати і мати план досягнення цієї мети;

врегулювати пенсії мобілізованих військових;

вирівняти пенсійний вік для всіх українців однаково;

перейти на накопичення хоча б по професійних пенсіях, що є вимогою директиви ЄС;

для тих, кому піднімають зарплату – вводити накопичувальний компонент пенсій.

Пенсійна реформа в Україні – останні новини

Раніше міністр соцполітики Денис Улютін детально пояснював механізм майбутньої пенсійної реформи. Зокрема, нинішня модель буде замінена трьома рівнями виплат і добровільними накопиченнями з автоматичним підключенням.

За розрахунками Улютіна, за нової системи пенсія вчителя зі стажем 40 років повинна зрости в півтора-два рази.

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