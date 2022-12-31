З початку року НБУ купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро.

Національний банк України з 26 по 30 грудня купив на міжбанківському валютному ринку 9,60 млн доларів і продав 1 101,79 млн доларів.

Як зазначається в матеріал НБУ, негативне сальдо інтервенцій склало 1 092,19 млн доларів.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти в 2,5 рази в порівнянні з минулим тижнем, коли він продав 441,12 млн доларів.

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З початку року НБУ купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 23 112,64 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Війна в Україні та курс долара:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

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