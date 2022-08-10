Якщо установа встановлюватиме занижений курс купівлі готівкової валюти, який значно відрізнятиметься від курсу продажу, то вона ризикує втратити своїх клієнтів.

З 6 серпня 2022 року Національний банк України скасував обмеження, згідно з яким банки і небанківські установи повинні купувати у населення готівкову валюту за курсом не нижче офіційного.

Про це повідомляєи прес-служба регулятора.

"Чому це було зроблено? Курс у готівковому сегменті валютного ринку може як знижуватися, так і зростати – залежно від попиту та пропозиції на ринку. Зважаючи на це, вимога купувати валюту за курсом, не нижчим за офіційний, потенційно могла б обмежувати зміцнення гривні. Тож Національний банк зняв відповідне обмеження", - йдеться у повідомленні.

Регулятор також пояснив, чи є ризик, що це рішення вплине на збільшення різниці між курсом продажу та викупу готівкової валюти в населення.

"Окремі фінансові установи дійсно можуть цим скористатися для збільшення власної маржі, але така практика не стане поширеною. На заваді стане висока конкуренція в готівковому сегменті валютного ринку", - зазначили в НБУ.

Зазначається, якщо установа встановлюватиме занижений курс купівлі готівкової валюти, який значно відрізнятиметься від курсу продажу, то вона ризикує втратити своїх клієнтів. Громадяни можуть обрати будь-яку іншу фінансову установу, враховуючи значну кількість гравців у готівковому сегменті валютного ринку.

"Силу конкуренції добре ілюструє те, що різниця між середніми курсами купівлі та продажу готівкової валюти банками після зняття відповідного обмеження не змінилася, а в небанківських установах – навпаки упродовж 5–8 серпня звузилася з 0,4 до 0,25 грн за 1 долар США", - наголосили у Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк 21 липня підвищив офіційний курс долара на 25% – до 36,57 грн/дол.