Про це повідомила прес-служба "Альфа-Банку" / Ілюстрація REUTERS
Бізнесмени Михайло Фрідман і Петро Авен, що потрапили під санкції ЄС через військову агресію Росії проти України, передадуть свою частку в "Альфа-Банку" узгодженим з Національним банком України фізичним і юридичним особам-резидентам України.
Про це повідомила прес-служба "Альфа-Банку".
"Йдуть переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також приватними інвесторами. Мажоритарними власниками банку залишаються великі європейські та американські фонди та компанії. Це рішення зніме репутаційні ризики на тлі санкційних обмежень щодо двох акціонерів-фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.
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