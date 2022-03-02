Йдуть переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також приватними інвесторами.

Бізнесмени Михайло Фрідман і Петро Авен, що потрапили під санкції ЄС через військову агресію Росії проти України, передадуть свою частку в "Альфа-Банку" узгодженим з Національним банком України фізичним і юридичним особам-резидентам України.

Про це повідомила прес-служба "Альфа-Банку".

"Йдуть переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також приватними інвесторами. Мажоритарними власниками банку залишаються великі європейські та американські фонди та компанії. Це рішення зніме репутаційні ризики на тлі санкційних обмежень щодо двох акціонерів-фізичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України: