Як зазначають журналісти, в більшості країн світу, як і в Україні, діють три види акцизів на сигарети: специфічний, мінімальний і адвалорний.

Народний депутат Євген Петруняк з фракції «Слуга народу» вважає, що адвалорний акциз на сигарети потрібно підвищити з 12 до 16% і тому подав відповідний законопроект 3044а-1. За його словами, щоб люди стали здоровішими, а бюджет отримав більше грошей від шкідливої ​​звички курити дорогі сигарети. Український Мінфін, коли дізнався, що народний депутат Петруняк раптом подав проект закону про підвищення адвалору на 4%, щоб отримувати до бюджету додаткові 3,5 млрд грн на рік, відповів йому: результат буде прямо протилежним.

Про це пише видання «DSnews.ua».

Як зазначають журналісти, в більшості країн світу, як і в Україні, діють три види акцизів на сигарети: специфічний, мінімальний і адвалорний. Перші два розраховуються виходячи з кількості проданих сигарет. Існує певна сума, яку виробники зобов'язані заплатити за певну кількість сигарет. Причому в Україні специфічний акциз менше, ніж мінімальний. Адвалорний акциз обчислюється від ціни: чим вона вища, тим більше грошей потрібно заплатити в бюджет у вигляді податку, чим нижче - тим, відповідно, менше отримає державна казна.

«Відповідно до формули, зобов'язання зі сплати адвалору настає лише тоді, коли вартість сигарет перевищує певний поріг, який зараз становить 51,07 грн за пачку з 20 сигарет. Коли придумували адвалор, то було вирішено, що повинен буде розщедритися той, хто хоче курити дорогі сигарети. Проблема в тому, що якщо сигарети коштують менше 51 грн, то адвалор на абсолютно законних підставах можна не платити. І це не хитрість тютюнових компаній - так задумали законодавці. Для того, щоб не сплачувати адвалор, виробники випускають менш дорогу продукцію. А більш дешеві сигарети доступніші. Тобто той, хто хоче підвищити адвалор, робить ведмежу послугу тим, хто ратує за здоров'я людей. Курці переходять або на більш дешеві сигарети, що ніяк не додає їм здоров'я, або починають купувати контрабанду і контрафакт, тобто підробки відомих брендів», - йдеться в статті.

Водночас, ВООЗ настійно рекомендує робити ставку на змішані податкові системи з специфічного і мінімального акцизів, а адвалор повинен бути дуже невеликим, резюмують журналісти.

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Автор: УНІАН