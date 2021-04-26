Біткоїн за день виріс на 13% з найнижчих за два місяці значень.

Протягом 26 квітня котирування криптовалюти Bitcoin піднялися на 13% до 53 507 доларів після того, як значення досягло найнижчого за 7 тижнів значення.

Про це повідомляє Coindesk.

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Після того, як курс криптовалюти обвалився, інвестори скористалися можливістю придбати актив за низькою ціною, що і спричинило стрімке зростання.

Станом на 14:00 за Києвом котирування Bitcoin становили 53 507 доларів, або +8,07% на добу. Найнижче значення вночі (о 00:59 за Києвом) 26 квітня склало 47 272 доларів.

Станом на 15:05 за Києвом біткоїн коштував 53 787 доларів

Вартість активу продовжує зростати.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїн вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Як змінювався курс криптовалюти

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Автор: Олена Коваленко