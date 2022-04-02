Його розробляють за участю міжнародних партнерів та величезного наукового потенціалу нашої держави.

Кабінет міністрів уже розробляє план відновлення України після війни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону "UAразом" 1 квітня.

"Відбудову ми будемо починати в усіх містах України. Будемо відбудовувати всю нашу державу, кожен клаптик, який зруйнований ворогом. Ми пообіцяли, що кожна квартира, кожен будинок наших громадян будуть відбудовані", — наголосив він.

Шмигаль нагадав, що в застосунку "Дія" вже запрацювала спеціальна послуга, завдяки якій люди можуть вносити інформацію про пошкоджене або знищене майно.

"Крім того, ми маємо відродити також втрачені можливості. Оскільки сьогодні нас відкидають і в економічному розвитку, і в наших наукових, промислових можливостях. Усі ці речі треба буде відновлювати дуже швидко. Усе це буде передбачати план відновлення нашої держави, який ми сьогодні розробляємо за участі величезного нашого наукового потенціалу, наших міжнародних партнерів", — зазначив прем’єр-міністр.

Джерела відновлення, за словами очільника уряду, різні: насамперед арештовані й конфісковані активи РФ, а також допомога партнерів і державний бюджет України. Окрім того, ведеться активна робота з міжнародними партнерами над створенням фонду відновлення України.

"Ми розуміємо необхідність коштів — це сотні мільйонів доларів, які сьогодні і світ, і Європа готові надавати Україні. Фонд також буде наповнюватися за рахунок конфіскованих коштів РФ і її суб’єктів за кордоном. За рахунок державного бюджету України, за рахунок відновлення й нарощування економічного потенціалу України", — зауважив Шмигаль.

Він також зазначив, що вже закликав голів іноземних міст контактувати з очільниками їхніх українських міст-побратимів і починати спільно працювати над шляхами відновлення.

Раніше стало відомо, що валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2022 року через розпочату Росію війну впав на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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