Також президент заявив, що слід оновити й фінансові правила у країні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів найближчими днями презентує нову податкову модель, яка діятиме в Україні під час війни та періоду післявоєнної розбудови.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Економічне придушення України - це одне із завдань війни проти нас сьогодні. І ми маємо відбитися також і від цього. Зберегти нашу економіку, зберегти наших людей. Тому уряд отримав чітке доручення - повернути малий і середній бізнес. Прибрати все, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, абсолютно усі. Щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть. Там, де вони можуть. На час війни та для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель", - сказав він.

Також він заявив, що потрібно оновити й фінансові правила, щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість, що всі гроші та цінності буде збережено, що можна не боятися втратити щось, бо держава Україна гарантує кожному безпеку активів і накопичень.

"Кабінет Міністрів уже працює над тим, як оформити це нормативно. День-два - будуть деталі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада має скасувати податок на додану вартість (ПДВ) та акциз на пальне.

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