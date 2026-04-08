На яку суму треба продати товарів, щоб не платити 'податок на OLX': нардеп пояснив

Для звичайних користувачів, які продають власні вживані речі на суму до 2 тисяч євро на рік, ставка оподаткування залишиться нульовою. Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі "Київ 24".

"Якщо люди будуть продавати на суму більше ніж 100 тисяч гривень на рік, тоді запроваджується податок за схемою 5 плюс 5 у тестовому режимі", - сказав нардеп.

При цьому, за його словами, професійним продавцям, які використовують такі майданчики, як OLX для бізнесу, варто переходити на офіційну реєстрацію ФОП.

Нардеп також зазначив, що онлайн-платформи передаватимуть дані про продажі до податкової, тому через них відстежуватимуть перевищення лімітів, тоді як приватні угоди поза такими сервісами фактично контролювати неможливо.

Oе в лютому Рада директорів МВФ затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів, яка розрахована на чотири роки. За її умовами, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед МВФ. Зокрема, серед вимог були податкові заходи на 2026–2027 роки, що включають оподаткування доходів від цифрових платформ.

20 березня Міністерство фінансів опублікувало загальний законопроєкт, який містив основні податкові зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом.

8 квітня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, яким запроваджується оподаткування доходів, отриманих з цифрових платформ (на кшталт, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber тощо).

