Один з маловідомих токенів показав багаторазове зростання майже в 300 000%.

Попри те, що біткоїни, Ethereum та інші популярні криптовалюти продовжують драматичне падіння, деякі з маловідомих цифрових монет показали величезне зростання за останній місяць.

За минулі 30 днів деякі криптовалюти виросли в ціні більш ніж в тисячу разів, а один з токенів так і зовсім показав багаторазове зростання в ~300 000%.

Scholarship Coin (SCHO)

Ціна токена SCHO за місяць зросла на значні 298 857%. Якщо ще на початку місяця криптовалюта торгувалася по $0.05, то вже сьогодні одна монета коштує 6 доларів.

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В її основі лежить модель стипендій, яка заохочує студентів в залежності від їх академічної успішності. За задумом розробників, система буде заохочувати учнів з усього світу до кращої успішності.

APTOS (APT)

Ціна токена Aptos за минулі 30 днів злетіла більш ніж на 10 000% в першу хвилину після початку торгів в парі з USDT на найбільшій криптобіржі Binance. 20 жовтня токен коштує $7.42.

Токен APT-це криптовалюта блокчейн-платформи Aptos, запущеного 18 жовтня. Вона дозволяє створювати смарт-контракти, використовуючи унікальну мову програмування Move.

Brazil National Football Team Fan Token (BFT)

Вартість криптовалюти BFT За останній місяць збільшилася на 492%, до майже 1 долара ($0.98). Зростання курсу пов'язують з прийдешнім ЧС з футболу 2022, який відбудеться в листопаді та грудні в Катарі.

BFT – це фанатський токен національної збірної Бразилії з футболу, випущений торік в серпні. Його власники отримують доступ до різних програм і заходів лояльності за участю своєї збірної.

Decentralized Social (DESO)

Криптовалюта DESO виросла в ціні на 283% з $6 до $23. Станом на 20 жовтня вона торгується по $15.

DESO – це блокчейн, призначений для децентралізації соціальних мереж і масштабування додатків з великим обсягом пам'яті. Він сумісний з іншими блокчейнами та побудований на екосистемі Web3.

Mdex (MDX)

З 20 вересня по 8 жовтня токен виріс в ціні з $0,06 до $0,22, тобто на 266%. У свій пік в лютому 2022 року криптовалюта коштувала $10.

MDEX – це новий протокол децентралізованої торгівлі, запущений в січні 2021 року. Він поєднує в собі переваги низьких комісій за транзакції Huobi Eco Chain і процвітання екосистеми Ethereum.

Обвал крипторинка у 2022: причини та прогнози

У листопаді минулого року біткоїн торгувався на рівні майже 70 тисяч і криптоінвестори розраховували на те, що він підкорить нові висоти в $100 або навіть $200 тис. Однак нового піку не сталося, а 2022 ознаменував собою крах всіх основних діджитал-активів.

З початку літа 2022 біткоїн торгується у відносно вузькому діапазоні. За цей час ціна криптовалюти опускалася до $17,6 тис. і на піку досягала $25 тис.

За даними CoinMarketCap, станом на 20 жовтня Біткоїн торгується по $19,2 тисячі за монету, тоді як другий найдорожчий криптоактив Ethereum зараз коштує близько 1300 доларів.

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