Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середня заробітна плата в Україні за підсумками червня досягла рекордних в історії 14 тис. грн.
Таку заяву він зробив у рамках засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.
Читайте такожВід 20 тисяч гривень на місяць: середня зарплата в Україні зросла до рекордного максимуму
"Вчора, до речі, Держстат оновив статистику по середній заробітній платі в країні. 313 грн, і це рекордний рівень за весь час. Це понад 500 доларів", - сказав він.
За словами Шмигаля, держава буде і далі працювати над тим, щоб нарощувати розмір зарплати для українців.
Мінімальна зарплата в Україні:
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис. грн.
Середня зарплата:
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.