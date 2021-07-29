Середня зарплата за підсумками червня склала 14 тис. 313 грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середня заробітна плата в Україні за підсумками червня досягла рекордних в історії 14 тис. грн.

Таку заяву він зробив у рамках засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.

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"Вчора, до речі, Держстат оновив статистику по середній заробітній платі в країні. 313 грн, і це рекордний рівень за весь час. Це понад 500 доларів", - сказав він.

За словами Шмигаля, держава буде і далі працювати над тим, щоб нарощувати розмір зарплати для українців.

Мінімальна зарплата в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис. грн.

Середня зарплата:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

Автор: Павло Степанець