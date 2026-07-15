У США випустять скандальні монети в 1 долар з Трампом

Зазначається, що для монет було використано дизайн, який раніше не затверджувався.

На честь 250-річчя США Монетний двір випустить скандальні монети номіналом 1 долар із зображенням нинішнього президента Дональда Трампа. Обраний для карбування дизайн не був рекомендований радою Комісії з образотворчих мистецтв США, пише Independent.

"Як міністр фінансів, я маю лише два зобов’язання: на монеті має бути напис "In God We Trust" (Ми віримо в Бога), і на ній не має бути зображення живої людини. Під час святкування 150-річчя було випущено монету із зображенням Кальвіна Куліджа, тож ми можемо розміщувати зображення живих людей на монетах", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Пам’ятна монета із зображенням Куліджа була випущена в 1926 році, коли він був президентом, на честь 150-річчя США. Ці монети викликали суперечки, і більшість із них пізніше переплавили. Річ у тім, що, згідно з правилами, на американських грошах не може бути зображена жива людина.

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Однак адміністрація США стверджує, що зображення Трампа може бути розміщене на монетах номіналом 1 долар відповідно до Закону про переробку дизайну монет, що перебувають у обігу та мають колекційну цінність, від 2020 року, який надає Бессенту повноваження випускати монети номіналом 1 долар протягом одного року, починаючи з січня 2026 року.

У січні Комісія з образотворчого мистецтва розглянула кілька варіантів дизайну лицьового та зворотного боків монети номіналом 1 долар. Члени комісії спочатку рекомендували розмістити на лицьовому боці портрет Трампа у профіль.

Монети з Трампом – останні новини

На початку жовтня 2025 року стало відомо, що в США можуть з’явитися пам’ятні монети із зображенням нинішнього президента Дональда Трампа.

Згідно з оприлюдненими ескізами, на аверсі монети Трамп зображений у профіль із написами "Liberty", "In God We Trust" та датами 1776 і 2026. На реверсі – момент, коли політик після замаху в Пенсильванії піднімає кулак, з написом "FIGHT FIGHT FIGHT FIGHT" і фоном у вигляді американського прапора.

Водночас американське законодавство забороняє зображати живих президентів на монетах: портрет можна розміщувати лише через два роки після смерті людини. Крім того, спеціальний закон про редизайн ювілейних монет прямо забороняє використання портретів будь-яких людей на реверсі.

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