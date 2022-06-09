Вона зазначила, що мільярд доларів уже надійшов Україні, на черзі - ще $7,5 млрд.

США надали Україні пряму допомогу в розмірі мільярда доларів на підтримку економіки.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджет Брінк.

"Як я сказала економічному керівництву України, підтримка України означає зміцнення її економіки. Пряма підтримка в розмірі $1 млрд вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед, і ще $7,5 млрд очікується", – зазначила посол.

Брінк зазначила, що США пересвідчаться, що їхня допомога надійшла тим, хто її потребує.

"Рішучий народ України вже працює над відбудовою. Я бачила цю рішучість в їхніх очах і чула її в їхніх голосах. Ми пересвідчимося, щоб наша допомога дісталася до тих, хто її потребує, та підтримує суверенну, незалежну, демократичну і процвітаючу Україну", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про лендліз, а 21 травня – закон про виділення $40 млрд допомоги для України та анонсував нову партію озброєння для ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: