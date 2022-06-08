Президент України сподівається, що світові політики почують цю позицію.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що провідний бізнес і більшість у суспільствах Сполучених штатів Америки та Європи вважають, що санкцій проти РФ для припинення війни недостатньо.

Про це він сказав сьогодні у своєму вечірньому відеозверненні за результатами проведених зустрічей.

Зеленський зазначив, що сьогодні спілкувався з учасниками інвестиційної конференції, організованої для обговорення економічних перспектив нашої держави. Серед учасників були представники найбільших світових фондів.

"Захід хоча і непублічним був, але все ж дуже вагомий, потужний. Запросив їх інвестувати в Україну", - прокоментував президент.

Також глава держави поспілкувався з учасниками спільноти керівників найбільших американських компаній. За словами Зеленського, це вже 133-й такий саміт, і цьогоріч він обʼєднав провідні сили глобального бізнесу.

"Обговорили – як бізнес може допомагати Україні вистояти. Закликав виходити з російського ринку і не підтримувати своїми податками цю війну. Для мене дуже важливо побачити, що в такій аудиторії, а це, ще раз підкреслю, - представники найбільш впливової частини американського бізнесу – вважають, що санкції проти Росії потрібно посилювати. Отже, було б правильним для політиків почути цю позицію. Провідний бізнес і більшість у суспільствах Америки та Європи вважають, що поки ще недостатньо тиску на Російську Федерації для припинення цієї війни", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, у Зеленського назвали терміни перших поставок зброї з США по ленд-лізу.

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