Курс гривні до євро сьогодні становить 41,10 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти залишився на рівні показника попереднього дня – 39,95 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився – 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро – 39,60 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,04 грн, євро – 37,88 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Таке рішення обумовлене тим, що для золотовалютних резервів України дуже дорого коштувало стримування офіційного курсу на рівні 29,25.

Пізніше в Національному банку розповіли, як зміна офіційного обмінного курсу вплине на інфляцію і ціни на паливо.

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