Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн/дол.

Курс готівкового долара у відділеннях "Приватбанку" подешевшав на 50 копійок – до 38,90 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 40 копійок – до 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,40 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,32 грн.

Ситуація з курсом під час війни

У травні 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

У липні 2022 року в Україні був знижено офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Голова ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова прогнозувала, що найближчим часом курс не зміниться. За словами експерта, в осяжному майбутньому курс буде коливатися в межах 39-41 грн/дол, а офіційний курс збережеться на рівні 36,6.

Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що на даний момент на готівковому ринку спостерігається тенденція до невеликого зниження вартості валюти.

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