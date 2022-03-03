Парламент ухвалив рішення під час закритого засідання.

Верховна Рада під час закритого засідання ухвалила законопроект "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", який дозволяє фізичним та юридичним особам подавати фінансову звітність через 90 днів після припинення воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба парламент.

"Проект передбачає надання можливості фізичним особам, фізичним особам-підприємцям, юридичним особам подати податкові, облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства у документальній і (або) в електронній формі, через 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану, за весь період неподання звітності або обов'язку подати документи", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, запропоновано, щоб у період воєнного стану будь-які перевірки своєчасності та повноти подання будь-яких звітів або документів звітного характеру уповноваженими органами не здійснювалися.

Війна проти України: