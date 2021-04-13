Рада не підтримала скасування закону про розблокування великої приватизації

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку мають скласти надходження від великої приватизації.

Верховна Рада в ході позачергового засідання не підтримала проект постанови про скасування ухваленого 30 березня закону про розблокування великої приватизації. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту постанови № 4543-П проголосували 49 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів. Читайте такожСлідом за спиртзаводами в Україні почнуть продавати хлібокомбінати: список Велика приватизація: що відомо 30 березня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

Раніше в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства наголошували, що ухвалення закону дозволить здійснити низку підготовчих заходів (таких як проведення аукціонів) перед безпосереднім продажем об'єктів великої приватизації.

Також в Мінекономіки підкреслили, що розблокування приватизації великих державних підприємств дозволить збільшити надходження до державного бюджету до 12 млрд грн, а також залучити великий обсяг інвестицій.

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні було припинено процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести таких аукціонів в 2020 році, але жоден врешті так і не відбувся.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку мають скласти надходження від великої приватизації. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Шварц

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