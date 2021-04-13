фото УНІАН, Олександр Кузьмін
Верховна Рада в ході позачергового засідання не підтримала проект постанови про скасування ухваленого 30 березня закону про розблокування великої приватизації.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту постанови № 4543-П проголосували 49 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.
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Велика приватизація: що відомо
- 30 березня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.
- Раніше в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства наголошували, що ухвалення закону дозволить здійснити низку підготовчих заходів (таких як проведення аукціонів) перед безпосереднім продажем об'єктів великої приватизації.
- Також в Мінекономіки підкреслили, що розблокування приватизації великих державних підприємств дозволить збільшити надходження до державного бюджету до 12 млрд грн, а також залучити великий обсяг інвестицій.
- Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні було припинено процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації. Раніше планувалося проведення п'яти або шести таких аукціонів в 2020 році, але жоден врешті так і не відбувся.
- Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку мають скласти надходження від великої приватизації.
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