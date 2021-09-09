Тепер грошові перекази до 5 тис. грн включно не будуть підлягати обов’язковому первинному фінансовому моніторингу.

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроект, який дозволяє українцям здійснювати грошові перекази на суму не більше 5000 гривень без фінансового моніторингу.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Фінансовий моніторинг станом на даний час не поширюється на переказ на суму 4999 гривень, а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5 тисяч гривень уже підлягає заходам фінансового моніторингу. Вказаний факт призводить до незручностей для користувачів платіжними терміналами самообслуговування, які не мають точної суми у вказаному розмірі 4999 гривень та відповідно позбавлені можливості здійснити грошовий переказ шляхом внесення готівкових коштів на суму 5000 гривень", - зазначається в пояснювальній записці до законопроекту.

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Ухвалений закон усуває зазначену незручність. Тепер грошові перекази до 5000 гривень включно не будуть підлягати обов’язковому первинному фінансовому моніторингу.

Грошові перекази й фінмоніторинг

Наприкінці 2019 року Верховною Радою України було ухвалено новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

28 квітня 2020 року в Україні набули чинності нові правила боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідно до нього, вимоги фінансового моніторингу не поширювалися на випадки здійснення переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що є меншою ніж 5 тисяч гривень, тобто не більше 4999,99 гривень.

У Національному банку України підкреслили, що цей закон не створює жодних обмежень у здійсненні операцій з банківськими картами. Тоді там зазначили, що закон спрямований на моніторинг великих ризикових операцій, а не дрібних перекладів. Утім, додали в НБУ, банк може ставити питання, а в деяких випадках – необхідність підтвердження походження доходів, якщо сума операції буде невластива для конкретного клієнта.

Таким чином, попри те, що суми до 5 тисяч гривень не підпадають під необхідність обов'язкової ідентифікації або фінмоніторингу, банки все ж можуть вимагати документи про походження коштів на будь-які суми переказів, чим вони й користуються.

Автор: Богдан Слуцький