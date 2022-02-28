Український Нацбанк звернувся з відповідною ініціативою до керівників європейських центральних банків.

Національний банк України звернувся до керівників європейських центральних банків, що постачають готівкову валюту, послів групи G7 та представників міжнародної системи швидких грошових переказів Western Union з проханням зупинити постачання до російських та білоруських банків готівкової іноземної валюти.

Як повідомила прес-служба регулятора, таке звернення зумовлено необхідністю вжити заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України на виконання указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

"Національний банк України вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити надійне та стабільне функціонування фінансової системи нашої країни та протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. Ми також вдячні колегам та друзям з усього світу за вже надану допомогу! Вірю, що заради миру в Україні наші колеги та партнери припинять постачати готівкову іноземну валюту до банків країн-агресорів", - наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

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