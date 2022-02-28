Національний банк України звернувся до керівників європейських центральних банків, що постачають готівкову валюту, послів групи G7 та представників міжнародної системи швидких грошових переказів Western Union з проханням зупинити постачання до російських та білоруських банків готівкової іноземної валюти.
Як повідомила прес-служба регулятора, таке звернення зумовлено необхідністю вжити заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України на виконання указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні".
"Національний банк України вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити надійне та стабільне функціонування фінансової системи нашої країни та протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. Ми також вдячні колегам та друзям з усього світу за вже надану допомогу! Вірю, що заради миру в Україні наші колеги та партнери припинять постачати готівкову іноземну валюту до банків країн-агресорів", - наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.