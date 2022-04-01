Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень.

Верховна Рада на закритому засіданні ухвалила закон, який передбачає гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

За прийняття в цілому законопроекту № 5542-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" проголосували 298 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Законопроект передбачає гарантування вкладів фізичних осіб у повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.

Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень.

Крім цього, законопроект передбачає приєднання "Ощадбанку" до системи гарантування вкладів фізичних осіб на рівні з іншими банками України.

Війна проти України: