Російські бізнесмени за безцінь отримали активи західних компаній на 3,5 трлн рублів.

На тлі масових антиросійських санкцій, ведених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, стало відомо про те російський бізнес отримав можливість купувати активи компаній, що йдуть, зі значною знижкою.

Як повідомляє "Нова газета Європа", після початку війни в Росії з'явилися понад 100 нових великих власників. Куплені - як правило, за безцінь - активи західних компаній вже принесли їм торік не менше 223 млрд рублів чистого прибутку.

Ще до нападу Росії на Україну західні компанії стали заявляти про відхід з російського ринку, але реально з нього пішли лише близько 10% іноземних брендів.

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"Нова газета Європа" склала рейтинг нових власників, які купили російські активи в іноземців, які бажають покинути ринок агресора.

Учасникам рейтингу дісталися активи 110 компаній, які повністю або частково залишили Росію. За підсумками 2022 року чисті активи становили 3,5 трильйона рублів.

Рейтинг головних бенефіціарів війни

Власник "Інтерроса" Володимир Потанін. Мільярдер придбав "Росбанк" та дві страхові компанії, що належали французькій Société Générale. Сума угоди не розкривається. Потанін також купив "Тінькофф банк".

Цікаво, що засновник банку Олег Тиньков раніше відкрито виступив проти російського вторгнення в Україну, після чого заявив про те, що його змусили продати актив з величезною знижкою.

Друге місце в рейтингу посів колишній керівник РТС і "СПБ біржі" Іван Тиришкін. Він придбав Банк Home Credit, мікрофінансову організацію, страхову компанію та колекторське агентство, які належали чеській PPF Group. Сума її чистих активів становить 262 мільярди рублів.

Замикає трійку лідерів компанія "Новатек" Леоніда Міхельсона, що отримала частку французької TotalEnergies в проекті "Тернафтогаз" і частку британської Shell в "Сахаліні-2" на загальну суму в 161,7 мільярда рублів.

Інший спосіб визначити головних бенефіціарів догляду іноземців - порахувати чистий прибуток від придбаних компаній. У сумі за всіма угодами цей показник у 2022 році склав 223 млрд рублів. Прибуток понад 10 млрд рублів мають десять компаній, половина рейтингу - понад 1 млрд.

Найприбутковіші активи дісталися "Новатеку" - це частка французької TotalEnergies в проекті "Тернафтогаз", а також частка британської Shell в"Сахаліні-2". Сумарний чистий прибуток "Новатека" від цих проектів у 2022 році склав 40 млрд рублів.

У ТОП-10 за чистим прибутком також входять покупці Imperial Tobacco, Lamoda, Avito і Henkel.

Війна в Україні та відхід з ринку агресора

28 березня 2023 року президент країни-агресора Володимир Путін ввів плату за вихід з російського ринку. Всі компанії, які ще не повністю вийшли з Росії, тепер так чи інакше профінансують бюджет агресора.

Кожна транзакція, пов'язана з виходом компанії з РФ, повинна бути узгоджена з російською урядовою комісією з іноземних інвестицій.

У травні 2023 року в ЄС придумали, як допомогти європейським компаніям піти з російського ринку. ЄС дозволив фінансові перекази росіянам з чорного списку, якщо ці кошти необхідні для закриття угод.

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