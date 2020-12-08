Світ може чекати рекордне зростання корпоративних дефолтів і "перегріта" економіка.

Данський Saxo Bank опублікував традиційний "божевільний" прогноз на 2021 рік. Вже 18 років поспіль інвестбанк готує "шокуючі прогнози" для світової економіки, які будують на малоймовірних і недооцінюваних подіях.

Читайте такожВідпустка на Місяці, роботи й мавпи-слуги: як люди уявляли 2020 рік

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Saxo Bank.

"Як акцентував директор з інвестицій Saxo Bank Стін Якобсен, прогнози 2021 пов'язані з трендами поточного року: мова йде про десятки подій, які так чи інакше переплетені з розвитком технологій, політикою провідних центробанків і наслідками пандемії", - йдеться у повідомленні.

Торік Saxo Bank спрогнозував перемогу демократів в США і повний контроль над Конгресом, а також те, що долар сильно ослабне до інших валют по всьому світу.

Amazon "купить" Кіпр

Прогноз зазначає, що пандемія COVID-19 - це найкраще, що траплялося з компанією Amazon.

"Люди були змушені залишатися вдома, працювати віддалено, що призвело до стрімкого зростання онлайн-продажів, при цьому компанії стали розширювати свої можливості роботи у хмарі (наприклад, використовуючи Amazon Web Services), щоб їх співробітники змогли працювати вдома через інтернет", - йдеться у повідомленні.

Пандемія і стрімкий відхід життєвих циклів в онлайн допоміг IT-гігантам, таким як Google, Microsoft та Amazon. Багаторазово наростити виручку і прибуток, "але при цьому платити дуже низькі податки, переводячи прибуток в юрисдикції з низькими податковими ставками". За прогнозом Saxo Bank, в 2021-му Amazon перенесе свою штаб-квартиру в ЄС на Кіпр через наростаючу напругу в офіційних колах.

Якщо Amazon перенесе свій дохід на Кіпр, а відповідно буде сплачувати податки на території цієї країни, "офшорна" держава зможе скоротити відношення боргу до ВВП майже на 100%. Як зазначають аналітики банку, ВВП Кіпра становить 24 мільярдів доларів, що є менше, ніж тримісячний дохід Amazon за межами США.

"Протягом 2021 року консультанти компанії Amazon допоможуть Кіпру "переписати" податковий кодекс, скопіювавши податковий кодекс Ірландії, цим самим ще більше знизивши рівень податків на доходи корпорацій та інших податків, при цьому керівництво країни і її населення стануть "щасливими рабами" в результаті фінансування і низьких податкових ставок", - прогнозує стратегічний аналітик Saxo Bank Алтея Спіноцці.

Німеччина заплатить за Францію

Франція у найближчі роки потрапить до числа європейських країн з найважчим борговим навантаженням. Ще до початку пандемії величина її держборгу підійшла до порогу 100% ВВП, а приватний борг стрімко наближався до 140% ВВП. Це значно більше, ніж у Італії (106%) або Іспанії (119%). Пандемія тільки прискорила процес: у 2021 році, як очікується, держборг країни перевищить 120% ВВП.

Попри пакет стимулювання обсягом 100 мільярдів євро і програму держгарантій на 90% корпоративних кредитів, Франція не може уникнути хвилі банкрутств. Багато компаній у сфері послуг не витримають переривчастої серії припинень роботи через карантин. Інвестори все менше сподіваються на майбутній дохід від акцій, що призводить до потужного розпродажу паперів найбільших французьких банків.

З огляду на поганий стан державних фінансів, а також і без того величезну заборгованість, у Франції не існуватиме іншого вибору, окрім як звернутися за допомогою до Німеччини, щоб Європейський центральний банк надрукував досить євро для масового викупу боргів французької банківської системи і запобіг системному обвалу.

Блокчейн знищить фейкові новини

Наростання загрози поширення дезінформації та підрив довіри навіть до добре відомих новинних агентств досягають критичного рівня, вимагаючи системної реакції. Великі ЗМІ та соціальні мережі змушені вживати нові заходи проти брехні та маніпуляцій в новинах. Це стане можливим завдяки спільній блокчейн-мережі, що об'єднує новинний контент і дозволяє публікувати новини захищеним чином з перевіркою як змісту, так і джерела. Технологія розподіленого реєстру зробить будь-яку зміну контенту видимою для всіх, а будь-яку новину дасть простежити до першоджерела, пригнічуючи неправдиву інформацію, не підтверджену іншими джерелами.

Такі компанії, як Twitter і Facebook, активно інвестують в розробку цих методів, причому їх турбує насамперед самозбереження, оскільки загроза зовнішнього регулювання в останні роки дійшла до небезпечного рівня. Альтернативні новинні сайти з їх теоріями змови, дезінформація про пандемію COVID-19, неправдиві докази підтасовувань на виборах - все це відразу зникне з їх платформ.

Тектонічні зрушення на ринках капіталу через цифровий юань

"Цифровий засіб електронних платежів" (DCEP) - це цифрова версія юаня, заснована на блокчейні. У 2019-му 80% всіх платежів у Китаї проводилися через WeChat Pay та AliPay. Народний банк Китаю має намір зробити наступний крок і підвищити ефективність монетарних і фіскальних заходів шляхом подальшої відмови від готівки та забезпечення фінансової інклюзивності.

Надання іноземцям повного доступу до китайських ринків капіталу послабить головний аргумент іноземних інвесторів проти використання юаня для торгівлі та інвестування - сумнів в його ліквідності та в прямому доступі до їх вкладення всередині КНР. Водночас стабільність китайської валюти та притаманна технології блокчейна простежуваність та контрольованість практично усунуть ризик відтоку капіталу і незаконного виведення коштів з країни.

Ця ідея добре поєднується з прийнятою Китаєм стратегією "подвійної циркуляції", оскільки збільшує прозорість внутрішніх операцій і стимулює використання юаня в зовнішніх операціях, роблячи його привабливою альтернативою долару США. Цифровий юань буде як і раніше вважатися "небезпечною валютою", але з точки зору Китаю це навіть плюс, адже це допускає негативні процентні ставки на "готівку" і полегшує таргетування номінального ВВП.

Розкриття китайського ринку капіталу і створення валюти, яка конкурує з американським доларом за статус резервної, забезпечать зростання внутрішнього споживання, фінансування абсолютно нової пенсійної системи та поглиблення ринку капіталу країни.

Революційна термоотрута

Щоб світова економіка продовжила рости темпами, близькими до рекордних, потрібно набагато більше енергії. Нові альтернативні і "зелені" енергетичні технології здебільшого не є вирішенням проблеми. Світу терміново потрібен прорив в енергетиці.

У 2021 році передові системи штучного інтелекту розв'язують нелінійні задачі фізики плазми. Поступово бачимо шлях до комерційного використання ядерного синтезу.

Проект реактора SPARC, схвалений у 2020 році в Массачусетському технологічному інституті як перспектива здешевлення термоядерної енергії, різко вдосконалюється завдяки новим технологіям штучного інтелекту. Інженери модифікують конструкцію, отримуючи найграндіозніший прорив в енергетиці з часів створення перших ядерних реакторів. Більш того, масштабне державне і приватне фінансування дозволить реалізувати нову технологію за лічені роки.

Освоєння термоядерної енергії усуне брак води і їжі у світі завдяки опрісненню морської води та вертикальному сільському господарству. Ми побачимо світ дешевого транспорту, загальної роботизації та автоматизації, а нинішня молодь стане останнім поколінням, якому доводиться працювати через необхідність.

Найголовніше, енергія ядерного синтезу зробить практично кожну країну незалежною в продовольчому та енергетичному відношенні, а також забезпечить найбільше в історії підвищення рівня життя.

Безумовний базовий дохід призведе до спустошення міст

Пандемія прискорила такий рух економіки, який і без неї посилював нерівність і рвав тканину соціуму. Фінансіалізація (форма функціонування економіки, якій характерне переважання фінансових угод в загальній структурі внутрішніх, а особливо міжнародних відносин) призводить до того, що доходу однієї людини вже зовсім недостатньо для утримання сім'ї. Розвиток технологій, програм, штучного інтелекту та автоматизації знижує зарплати і знищує робочі місця в безлічі галузей. Загроза повного руйнування суспільства змушує усвідомити, що заходи, прийняті у відповідь на пандемію, були не просто панічною реакцією, а початком нової епохи безумовного базового доходу (ББД).

Усунення зайвих робочих місць і перехід на роботу з дому (що стало більш звичним через COVID-19), наближає завантаженість міських офісів до нуля. Стрімко падають ціни на комерційну нерухомість, у тому числі і на площі, зайняті магазинами та ресторанами, які раніше обслуговували офісних працівників.

Введення ББД змінює також ставлення до ролі роботи в житті, так що багато молодих людей залишаються жити там, де виросли. Тим часом і професіонали, і малокваліфіковані працівники в великих містах починають звільнятися, бо пропозиція на ринку праці падає, а з ним і якість життя; тісні квартири в криміналізованих районах втрачають привабливість.

Фонд цивільних технологій як наслідок технологічного прориву

Переможний хід високих технологій за підтримки принципів вільного ринку вже підриває суспільний договір: коронавірус тільки прискорив ці тенденції. Якщо ми хочемо уникнути посилення несправедливості, політичних конфліктів, масових заворушень і системних загроз, у 2021 році нашому суспільству доведеться знайти новий шлях економічної політики. Потрібен зовсім новий підхід до зниження нерівності, і мова не про поправки до податкових кодексів.

Створюють Фонд цивільних технологій, який виділяє кожній людині частку володіння капітальними активами, причому додаткові частки йдуть тим, хто втратив роботу, даючи їм, як і всім іншим, вигоду від зростання продуктивності в цифрову епоху. Ця політика "дивіденду на технічний прогрес" спрямована на зниження економічних і соціальних труднощів тих, хто не зміг отримати фінансову вигоду від економічного прогресу останніх років. Вона вивільняє величезну підприємницьку енергію на індивідуальному і громадському рівні, так як мільйони людей отримують в своє розпорядження час і сили, які раніше витрачали на монотонну і напружену роботу.

Успішна вакцинація від COVID-19 зруйнує компанії

Пандемія різко посилила накопичення боргового навантаження у світовій економіці, яка набула небезпечний розмах ще під час фінансової кризи 2008 року. Політика практично необмеженого доступу до ліквідності і пом'якшення умов фінансування повела прибутковості державних і високорейтингових корпоративних облігацій на історичні мінімуми, змусивши інвесторів переходити на ризиковані активи.

Схильність до ризику підтримується і очікуванням ефективної вакцини, яка повинна знову запустити маховик економічного зростання. Виявилося, що під час пандемії економіка була надзвичайно перестимульована, а після вакцинації вона дуже скоро "почне перегріватися". Інфляція зростає, а безробіття падає так швидко, що Федеральна резервна система дозволяє прибутковостям довгих казначейських паперів піти вгору, потягнувши за собою і більш ризиковані облігації.

В результаті - умови фінансування посилюються занадто швидко, а контроль кривої прибутковості Федрезерву не застосовується. Кількість дефолтів за корпоративними паперами підіймається до багаторічного максимуму, причому першими впадуть навантажені найбільшими боргами компанії в секторі фізичної роздрібної торгівлі, яким доводилося важко навіть в здоровій докоронавірусній економіці.

Попит на сонячні батареї буде сприятливим для срібла

Наступний рік приносить зміни, зазвичай сприятливі для срібла як для матеріального активу і дорогоцінного металу: ослаблення долара США і негативні реальні прибутковості без надії на відновлення. До того ж інфляція різко йде вгору, а регулятори затримуються з реакцією, бажаючи максимально підтримати свої економіки. З масовою вакцинацією від COVID-19 до середини року надлишкова ліквідність і дуже м'яка економічна політика задають високий попит на "тверді" активи.

Але найбільше ціни на срібло тягне вгору швидко зростаючий попит на його промислове застосування. У 2021 році починається реальна нестача срібла на ринку, і це підриває політичну підтримку інвестицій в сонячну енергетику при президенті США Джо Байдені, "Європейську зелену угоду", програму Китаю по досягненню вуглецевої нейтральності до 2060 року та інші ініціативи. Крім того, більше половини видобутого срібла - побічний продукт видобутку цинку, свинцю і міді. З цієї причини добувним компаніям важко задовольнити збільшений попит.

Зліт економік, що розвиваються (за рахунок технологій нового покоління)

Темпи економічного зростання в багатьох країнах з прикордонною економікою, та економікою, що розвивається, в останні роки катастрофічно недооцінювалися. Уважний аналіз показує, що деякі технології можуть забезпечувати там більше підвищення продуктивності в приватному секторі, ніж спостерігається в останні десятиліття в розвинених країнах.

По-перше, впровадження супутникових систем роздачі інтернету обрушить ціни на зв'язок і на порядок підвищить швидкість обміну даними. Першим тут буде угруповання Starlink від SpaceX - 1,5 тисячі супутників до кінця 2021 року. У виграші будуть насамперед освіта і виробничий бізнес. По-друге, вже зараз йде революція електронних банківських систем, яка дала мільярдам людей доступ до цифрової економіки за допомогою мобільних пристроїв.

Нарешті, розвиток безпілотників зробить революцію в доставці, знизивши витрати на проживання далеко від великих міст. Безпілотні технології разом з автоматизацією будуть застосовуватися і в сільському господарстві, підвищуючи продуктивність праці в слаборозвинених сільських регіонах по всьому світу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН