У банку кажуть, що це фішинговий сайт, і попереджають про небезпеку введення персональних даних.

У соцмережах масово поширюються шахрайську схему, замасковану під "допомогу від ПриватБанку". Насправді українців просто обкрадають, використовуючи сайт-двійник.

Як повідомляє фактчекінговий проект "Брехунець", українцям пропонують перейти на сайт нібито "ПриватБанку", щоб отримати допомогу від благодійного фонду. Насправді ж цей сайт не має жодного відношення до банку та благодійності. Його використовують для збору даних для входу в банківські акаунти українців.

Ресурс, який видає себе за фонд ПриватБанку "Допомога просто", досить схожий на оригінал. Але якщо звернути увагу на саме посилання, можна помітити зайві цифри та літери, яких зазвичай немає в оригінальних сайтів - blago-privat24. pce6.site / ?fbclid=IwAR06aWhN_0a1qFuPET-cRgcL7wvoE-4OfreRGDJ3ZMFh2M6bvz-jtHmMykg .

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Шахраї пропонують українцям залишити свій банківський номер телефону. При цьому інтерфейс дуже схожий на оригінальний сайт банку.

"Таку схему розробили, щоб заволодіти номером телефону, прив'язаним до банківської картки. Маючи його, шахраям буде не складно дістатися і до карток людини. Щоб виглядати переконливішими, шахраї використовували корпоративні кольори та логотип фінансової установи", – зазначили фактчекери.

Фейковий "Приват24" також можуть використовувати для виманювання логіну та пароля входу в банк.

У "ПриватБанку" підтвердили, що це фішинговий сайт. Банк дійсно має благодійний фонд "Допомагати просто", але його оригінальна інтернет-адреса зовсім інша - blago.privatbank.ua. Крім того, допомогу "в один клік" не роздають.

Банк попередив, що зазначати персональні дані, карток та логінів для електронного банку на неперевірених, невідомих сайтах та ресурсах небезпечно. Існує ризик шахрайства.

Шахрайство в Україні

Під час війни шахраї пожвавилися і запустили нові схеми обману. Нещодавно Служба безпеки України та правоохоронці Польщі ліквідували шахрайську схему з виманювання грошей з мирних жителів, які хотіли евакуюватися із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.

Перед цим правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків жителів Маріуполя. Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження "ідентифікації" використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

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