Виплати отримали менше двох відсотків заявників.

Через півтора місяці з моменту запуску програми "єВідновлення" по виплаті українцям допомоги на відбудову пошкодженого чи зруйнованого майна гроші отримали менше 2 відсотків заявників.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наголосивши, що за програмою "єВідновлення" подано 21 600 заяв і лише 378 заяв передано на виплату, що є вкрай незадовільним результатом.

"Наразі за програмою "єВідновлення" подано 21 600 заяв і лише 378 заяв передано на виплату. Це лише 2 відсотки. Це абсолютно незадовільна робота! Уряд створив всі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити цей процес", - сказав він.

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Шмигаль також зазначив, що уряд затвердив два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації програми "єВідновлення". Йдеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 мільйони доларів.

"Тобто, більш ніж 8 млрд гривень зможемо направити на відновлення житла наших громадян. Десятки тисяч родин зможуть отримати кошти, щоб якнайшвидше відремонтувати власні домівки, які постраждали від російського терору", - сказав він.

Війна в Україні та програма "єВідновлення"

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої громадяни можуть отримати на проведення ремонтних робіт до 200 тис. гривень компенсації за умови, якщо їхнє житло має незначні ушкодження.

30 травня Кабмін запустив другий етап програми "єВідновлення", за якою українці отримуватимуть компенсацію за зруйноване житло. Тепер для участі у програмі "єВідновлення" не обов'язково мати смартфони або доступу до "Дії".

Отримані кошти можна витратити на будівництво будинку. У такому випадку виплата відбуватиметься безпосередньо на рахунок. Також кошти можна отримати на придбання квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифікату. Розмір компенсації буде розраховуватися комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу об'єкта тощо.

Розмір компенсації буде встановлюватися на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням.

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