Також буде відсутня можливість подати через "Дію" повідомлення про пошкоджене та знищене майно.

Українці тимчасово не зможуть подати через застосунок "Дія" нові заяви на виплату грошової допомоги в рамках програми "єВідновлення".

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, також не можна буде подати через "Дію" інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно.

"З 19:00 16 червня орієнтовно до ранку 19 червня громадяни тимчасово не зможуть подати через застосунок "Дія" нові заяви на виплату грошової допомоги в рамках програми "єВідновлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це пов’язано з технічними роботами та зміною серверів Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

В свою чергу в прес-службі "Дії" пообіцяли, що після переведення послуги на новий датацентр та на новому обладнанні реєстр працюватиме швидше та краще, а послуги стануть якіснішими. І вже 19 червня можна буде скористатися сервісами.

Зружноване житло в Україні

Зпочатку вторгнення Росії окупанти зруйнували або пошкодили майже 18,5 тис. багатоповерхових житлових будинків в Україні, а також понад 142 тис. приватних садиб українців.

10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої громадяни можуть отримати на проведення ремонтних робіт до 200 тис. гривень компенсації за умови, якщо їхнє житло має незначні ушкодження. Кошти також можна буде витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників.

За перший тиждень було подано понад 10 тис. заяв про отримання допомоги.

30 травня Кабмін запустив другий етап програми "єВідновлення", за якою українці отримуватимуть компенсацію за зруйноване житло.

5 червня стало відомо, що представники бізнесу, які займаються продажем будівельних матеріалів та наданням послуг з ремонту житла, можуть підключитися до програми державної допомоги "єВідновлення".

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