Продати американську валюту в середньому можна за курсом 41,30 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 30 копійок – до 42,20 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 45 копійок і становить 40,65 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 41,30 грн за дол., євро – 39,50 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%.

За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці – гривня девальвує до 50. Крім того, очікується, що ціни у 2023 році продовжать стрімко зростати. У макропрогнозі закладена інфляція в 30,6% (станом на Червень вона становила 22,2%). ВВП України наступного року має зрости на 4,6%, прогнозують у Мінекономіки. А рівень безробіття, швидше за все, складе 28,2%, середня зарплата – 18 тисяч 508 гривень.

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