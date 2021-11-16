Жінка вже кілька днів не може повернути гроші.

Мешканка Києва поскаржилася на термінал ПриватБанку, який "вкрав" її гроші. Банк досі не повернув кошти.

Про це йдеться у відгуку на сайті "Мінфін", залишеному користувачкою Олесею.

За її словами, вона намагалася поповнити карту іншого банку через термінал самообслуговування ПриватБанку, але термінал видав помилку. В результаті жінка залишилася без коштів, які навіть не дійшли до адресата.

Вона звернулася на гарячу лінію, де їй пояснили, що повернути гроші можна на рахунок мобільного телефону або на карту Приватбанку. У клієнтки не виявилося карти даного банку й оформляти її вона не захотіла, тому погодилася на повернення на рахунок мобільного телефону. Зарахування повинно було відбутися протягом 24 годин, але гроші не надійшли.

Читайте такожЧверть українців задовільнивши Бі дохід до 10 тисяч гривень - опитуванняЖінка знову звернулася на гарячу лінію, де їй заявили, що потрібно провести інкасацію терміналу, після чого гроші повернуть протягом трьох днів, але це так й не сталося. У банку їй повідомили, що виведення коштів на мобільний телефон скасували й тепер повернути їх можуть тільки на карту Приватбанку.

Як раніше повідомляв УНІАН, клієнтка "Приватбанку" заявила, що термінал даної фінустанови не зарахував кошти на карту, в банку спочатку зовсім відмовилися приймати скаргу.

Автор: Анастасія Горбачова