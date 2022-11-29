На півдні України компаній, пов’язаних з РФ, найбільше було на Одещині.

В Україні компанії, пов’язані з РФ, при перемозі на тендерах отримали державних замовлень майже на 1 млрд грн. Це відбувалося вже під час повномасштабного вторгнення РФ.

Як на брифінгу повідомила керівниця соціального напрямку PR-департаменту YouControl Вероніка Бойко, з березня по липень 2022 року за результатами тендерів 985 млн грн державних коштів були переведені на рахунки таких компаній.

За словами Бойко, йдеться про 191 компанію, яка перемогла у 1800 публічних закупівелях. Вона додала, що ужовтні уряд України заборонив таким компаніям брати участях у публічних закупівлях.

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Також вона розповіла, що наприкінці лютого в Україні працювало близько 21 тисяч компаній, пов’язаних з країною-агресором.

"Це могли бути компанії, у яких учасник чи бенефіціар — компанія з РФ, чи просто кінцевий бенефіціар проживає на території РФ", — сказала Бойко.

За її словами, серед компаній, які працюють в Україні, зв’язок з Росією можна знайти у 17300 компаній, з Білоруссю — 3600, з Іраном — 863 компаній.

За даними Бойко, їх частина не веде жодної діяльності, а деякі не перебувають під санкціями і їхні активи не "заморожені".

На півдні України компаній, пов’язаних з РФ, найбільше було на Одещині — 1199, в Запорізькій області — 371, на Миколаївщині — 299, на Херсонщині - 201 компанія.

Бойко уточнила, що найбільша така компанія на півдні України - "Мотор Січ".

Заборона участі в тендерах для компаній, що пов’язані з РФ

12 жовтня 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заборону здійснення публічних закупівель у компаніях, які пов'язані з РФ, Білоруссю і резидентами цих країн.

Державним замовникам (органам влади, установам та підприємствам) заборонено здійснювати закупівлі у держкомпаній, юридичних та фізичних осіб, які зареєстровані у РФ та ФБ, а також у юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти цих країни. Забороняється і закупівля товарів походженням з Росії та Білорусі.

У Верховній Раді зазначали, що попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, не всі державні закупівельники припинили купувати товари та послуги у такого бізнесу.

"В системі закупівель працюють понад 35 тисяч державних та комунальних органів влади та підприємств, які купують товари і послуги. На жаль, не всі звернули увагу чи змогли уникнути закупівель у компаній, пов'язаних з Росією та Білоруссю", – зазначала заступниця Голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

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