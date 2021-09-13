Цей показник залишається незмінним вже 2 роки, однак зросла кількість тих, хто витрачає кошти на ліки.

В середньому на місяць українці витрачають на ліки та лікування від 200 до 500 грн незалежно від регіону проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, результати відповідного дослідження на прес-конференції в Києві представив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

Так, найбільшу суму на ліки та лікування витрачають особи віком понад 60 років.

За словами Бурковського, з 2020 року частка тих, хто нічого не витрачає на лікування, зменшилась удвічі й становить 6%.

Враховуючи це, соціолог зазначив, що українці частіше стали потребувати медичної допомоги, що можна пов’язати з поширенням COVID-19 та тим, що за рік майже 20% українців перехворіли на цей вірус, а тому частіше купували ліки та зверталися за лікарськими послугами.

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"Найчастіше наші співвітчизники витрачають від 200 до 500 грн, і цей показник залишається незмінним вже 2 роки, однак, як зазначалося вище, збільшилось загальне число тих, хто витрачає кошти на ліки", - пояснив він.

Раніше, як писав УНІАН, майже 30% українців скаржаться на брак кваліфікованої лікарської допомоги під час захворювання.

***Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: Антоніна Доломанжи