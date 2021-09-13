Крім того, 26% заявили, що здати необхідні аналізи чи пройти діагностику можна лише за гроші.

Майже 30% українців скаржаться на брак кваліфікованої лікарської допомоги під час захворювання.

Як передає кореспондент УНІАН, результати відповідного дослідження на прес-конференції в Києві представив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський.

За його словами, близько чверті українців заявили, що з літа 2020 року і до сьогодні мали досвід отримання недостатньої кваліфікованої допомоги з боку лікарів під час хвороби (29%), здачі необхідних аналізів або проходження призначеної діагностики лише за гроші (26%).

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Крім того, 23% повідомили про складніший та довший процес запису до лікаря чи отримання довідок, а 22% - про погіршення ситуації зі швидким і якісним наданням невідкладної допомоги.

Однак, частка тих, хто відзначив зменшення часу на отримання невідкладної допомоги, зросла: у 2019 році вона становила 8%, у 2020 році впала до 5%, а у 2021 році сягнула 7%.

Бурковський додав, що за три роки спостережень не змінилася думка українців про зростання цін на ліки – про це стабільно зазначають не менше 40%, та про погіршення ситуації з наданням невідкладної допомоги з року в рік наголошують 20% опитаних. Водночас, все менше громадян говорять про можливість отримати безкоштовні ліки: про це у 2019 році сказали 16% опитаних, у 2020 р. – 13,5%, а у 2021 р. – лише вісім зі ста опитаних (11,8%).

Соціолог також зазначив, що моніторинг громадської думки за 2019–2021 рр. показує, що оцінка громадянами низки важливих позицій у системі охорони здоров’я погіршилася.

Зокрема, з 25 до 29% зросли згадки про брак кваліфікованої лікарської допомоги під час захворювання, з 19% до 26% зросли скарги на те, що здати необхідні аналізи чи пройти діагностику можна лише за гроші, а частка тих, хто це робить безплатно, майже не змінилася: 14% у 2019 році і 15% у 2021 році.

Крім того, у 2021 році майже 9% опитаних зазначили, що за звичайний прийом у лікаря чи лікування їм довелося заплатити більше, ніж раніше, тоді як про зменшення неформальних виплат сказали лише 2%, а про їх відсутність – 3%.

***Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Медицина в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи